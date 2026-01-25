ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡・みやま市で火災の情報 山川町尾野の菜のはなガルデン北西側（… 福岡・みやま市で火災の情報 山川町尾野の菜のはなガルデン北西側（1月25日午後3時43分ごろ） 福岡・みやま市で火災の情報 山川町尾野の菜のはなガルデン北西側（1月25日午後3時43分ごろ） 2026年1月25日 16時3分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県筑後地域消防指令センターによると、25日午後3時43分ごろ、みやま市山川町尾野（目標:菜のはなガルデン北西側）で火災が発生した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 野焼きは原則NG 火の怖さ侮るなかれ 【続報】宮崎・門川町の林野火災で消防車両出動 尾末城屋敷付近 約2時間半後に鎮火（1月25日午後0時46分ごろ発生） 【続報】宮崎・都城市の建物火災で消防車両出動 山之口町富吉の山下商店付近 約20分後に鎮火（1月25日午後2時3分ごろ発生） 関連情報（BiZ PAGE＋） 老人ホーム, 埼玉, 訪問介護, 金属加工, グループウェア, 思いやり, 介護, マンション, 葬祭, 在宅医療