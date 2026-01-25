＜大相撲初場所＞◇千秋楽◇25日◇東京・両国国技館

【映像】立ち上がると驚き…巨漢力士を凌駕する“高身長”行司

身長180センチを超える巨漢力士が2人並んでいるにもかかわらず、その真ん中に行司の存在感に「行司デカっ」「身長何センチ？」「行司のサイズ感がおかしいw」「力士よりのっぽさん」などファンが驚愕する一幕があった。

注目を集めたのは、十両九枚目・日翔志（追手風）と十両六枚目・西ノ龍（境川）の一番。日翔志は身長182センチ・体重154キロ、西ノ龍も身長181センチ・体重140キロと、いずれも大型力士だ。しかし、この一番の行司を務めた十両行司・木村吉二郎（芝田山）が土俵に現れると、ファンの視線はその体躯に釘付けとなった。

48歳の吉二郎は、力士顔負けの堂々たる体格の持ち主。仕切りの際、180センチ超の両力士の背後に立つ吉二郎の姿は、錯覚を抱かせるほどのサイズ感。その「不思議な光景」に、コメント欄は騒然となった。

取組は、立ち合いから素早く動いた日翔志が西ノ龍の背後に回り込み、鮮やかな「送り出し」で勝利。日翔志は今場所を9勝6敗の白星で締めくくった。一方、敗れた西ノ龍は6勝9敗と負け越し。吉二郎が勝者に軍配を上げる際、そのリーチの長さが改めて際立っていた。

主役である力士を食わんばかりの存在感を放った吉二郎に対し、ABEMAの視聴者からは「行司デカっ」「力士よりのっぽさん」「行司のサイズ感がおかしいw」「一番強そう」といった反響が続々と寄せられていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）