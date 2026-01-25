元ＣＡでお笑い芸人のＣＲＡＺＹ ＣＯＣＯ（３９）が、２５日までに更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「＃コイワラ【芸人×恋愛】」に出演。卵子凍結について語った。

ＣＯＣＯは、６月に卵子を凍結。その理由について「結婚は正直、もしかしたらいつでもできるかもしれないけど、お子って考えたら今がタイムリミットだと思った。そこさえどうにかしとけば、選択肢は広がるかなっていうことで先に（卵子凍結）しました」と話す。

それは「もし実際に４５歳とか５０歳になって『やっぱ子どもいらなかった』ってなったとしても、自分で選択した」。「自分で選べる未来が多い方が、自分にとって幸せだなっていうのをこれまで感じてきたんで、そういう対策をとったっていうだけの話」なのだそう。

今は「（子どもが）欲しいかまだわかんないんですよ。お仕事も楽しくできてるし、自分で自分の好きなことできるし経済的にも自立してっていう」状況だが、それと同時に「私は、今は、まだギリギリ産める、自然妊娠できる世代じゃないですか」ともいう。

それは「産めるし、別に産まなくてもいいっていう選択肢がある状態」だが「これが４５歳とかになって卵子凍結してなかったら、『産まない』じゃなくて『産めない』っていうことしか残ってない」と話す。

「それが私はイヤだから、将来の自分が５、６年後、今の自分を見て『あの時仕事のスケジュールとかお金も大変やったけど、卵子凍結しといてくれてありがとう』って言うような行動をしようと思って卵子凍結した」と語った。