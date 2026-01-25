フジテレビ系「日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）は２５日、２月８日投開票の衆院選へ与野党７党トップ「生激論ＳＰ」を放送した。

スタジオでは、キャスターで同局の松山俊行解説委員長が「高市総理が今回の解散について責任ある積極財政への大転換や安全保障政策の抜本・強化、そして、インテリジェンスの機能強化など国論を２分する大胆な政策に挑むために信を問うということをおっしゃいました。そもそも、この解散の大義があるかどうかということについてもさまざまな意見があると思いますけれども」とし「今回の解散は、どう受け止めますか？」と「解散の大義」を巡り各党首に尋ねた。

中道改革連合の野田佳彦共同代表は「前回の総選挙、７００億円も国費を投じてね。そしてまた７００億円でしょう。１年３か月です。働いて働いて働いて働いて…もっと仕事したかったな、と。任期４年あるんですから、それをやらない。じゃ、なぜなのか？っていう理由は、やっぱりよくわからなかったからということだと、私は思っています」と述べた。

さらに「国論を２分するようなことは、私は１人のリーダーの下で、とっとと決めるんじゃなくて、まさに熟議で、しっかりと議論して決めていくべき」などと述べた。