当時17歳で出場した2022年北京五輪にて、冬季五輪日本女子最年少メダルを獲得したスノーボード・女子ビッグエアの村瀬心椛選手。

2月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪では、2大会連続のメダル獲得が期待されています。

そんな村瀬選手の武器は、女子史上最高回転を誇る「4回転ジャンプ」。2024年のXゲームズでは自身の持っていた3.5回転を更新する4回転の大技を成功させ、金メダルを獲得。昨年の世界選手権では初優勝を果たすなど、今波に乗る選手です。

すでに練習では、前人未踏の4.5回転（BSトリプルコーク1620）を成功。村瀬選手の高回転ジャンプを支える極意は、「踏み切り前から回転動作を始め、ジャンプ台の縁ギリギリで跳ぶ」です。

ビル16階相当の高さ47.4メートルのスタート台(北京五輪)から大技を繰り出すビッグエア。村瀬選手は滑り出した勢いそのまま、ジャンプ台の中央ではなく、縁ギリギリを使って踏み切ります。その理由について、「ライン（踏み切るまでの滑り）が大事。手前の滑りでターンしないと回れない。もっと（体の）振りを強くする」と、説明しました。

さらに、村瀬選手は競技だけではなく、SNSにも注力。練習場だけでなく、バックカントリーなどで滑る映像を公開しており、『水上をスノーボードで滑る神業』の視聴数は、1989万回を超えています。「世界選手権で表彰台に乗ったとしても、あまりスノーボードという競技が知られていない。発信が少ないと見てもらえる人も少ないと気づいた。どんどん発信していかないといけないと思っている。スノーボーダー以外でも目にとまる映像を残したい」と意図を話しました。

2月のミラノ・コルティナ五輪へビッグエア昨季世界選手権金メダリストの村瀬選手には、スロープスタイルと2種目での金メダル獲得が期待。「(北京五輪での)銅メダルはありえないくらいうれしかった。時間がたつにつれて、悔しさや課題が見つかった。（今回の）五輪でぶつけて、金メダルを2種目とって帰りたい」と意気込みました。

(2026年1月24日放送Going! Sports&Newsを再構成)