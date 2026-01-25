◇AFC U23アジアカップ決勝 日本4-0中国(サウジアラビア、24日)

サッカー・U23アジアカップ決勝で中国を破り優勝を飾った日本代表。大会MVPには、FC東京所属の19歳・佐藤龍之介選手が選ばれました。

今大会無失点で勝ち進んだ中国を相手に日本は前半2点を挙げると、後半は佐藤選手がPKを決め得点王に並ぶ最多タイ4得点目を記録。さらに法政大学の20歳・小倉幸成選手がこの日2点目を決めて4-0で勝利しました。

今大会のMVPに選ばれ日本代表の攻撃陣をけん引した佐藤選手は、「優勝するためにサウジアラビアに来たので、みんなで掴んだ優勝かなと思います」とコメント。

個人の成績については「チームのみんなのおかげですし、得点やアシストで貢献できたことは良かったと思います。昨シーズンは1年間試合に出続けて、その成果や成長した姿を見せられたと思うので、非常に自分としても楽しく過ごせた大会だった」と大会を振り返りました。

同じく日本代表から、ガンバ大阪所属の18歳・荒木琉偉選手が最優秀ゴールキーパーに選出。ヨルダンとの準々決勝では、PK戦で2本のセーブを披露し、勝利に貢献しました。「大会を通して1失点で失点が少ないことはうれしいことですし、僕だけじゃなくてフィールドプレーヤー全員の献身的な守備もこの結果につながったと思うので本当に感謝したい。チームに帰っても激しいスタメン争いがあると思うので、負けずに頑張りたい」と話しました。

なお、得点王には4得点を挙げたベトナム代表のグエン・ディン・バック選手が選ばれています。

▽個人タイトルMVP:佐藤龍之介(日本/19歳)得点王:グエン・ディン・バック(ベトナム/21歳)最優秀ゴールキーパー:荒木琉偉(日本/18歳)