ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ・ロゼがブルーノ・マーズと２０２４年１０月に発表した「ＡＰＴ．」が、イギリスの「ブリット・アワード（Ｔｈｅ ＢＲＩＴ Ａｗａｒｄｓ）」にノミネートされたと２３日、韓国メディアのニューシスなどが報じた。「ブリット・アワード」は１９７７年から続くイギリスの音楽賞で、ラジオ・テレビＤＪ、司会者、放送局幹部、レコード会社代表、ジャーナリストなど１０００人以上のパネル投票で、候補者が選定されている。

報道によると、英レコード産業協会は現地時間２２日、第４６回授賞式の最終候補リストを発表し「ＡＰＴ．」が今年のインターナショナル・ソング・オブ・ザ・イヤー部門にノミネートされたという。同曲は２月２８日に開催される授賞式で、レディー・ガガとブルーノ・マーズの「Ｄｉｅ Ｗｉｔｈ Ａ Ｓｍｉｌｅ」、テイラー・スウィフトの「Ｔｈｅ Ｆａｔｅ Ｏｆ Ｏｐｈｅｌｉａ」、ハントリックスの「Ｇｏｌｄｅｎ」、グレイシー・エイブラムスの「Ｔｈａｔ’ｓ Ｓｏ Ｔｒｕｅ」など１１曲と競う。

「ＡＰＴ．」は、昨年の「ＭＴＶビデオ・ミュージック・アワード」でソング・オブ・ザ・イヤーを受賞しており、２月１日に開催される「グラミー賞」でも、ソング・オブ・ザ・イヤー、レコード・オブ・ザ・イヤー部門にノミネートされている。