俳優の新納慎也（50）が25日、自身のインスタグラムを更新し、元「うたのおにいさん」で昨年末に死去した歌手、俳優の関沢圭司さんを追悼した。

関沢さんと新納はNHK-BS2「にこにこぷんがやってきた」で1997年4月から2年間に渡って「うたのおにいさん」として共演した。

「30年前、NHK『にこにこぷんがやってきた』で『ウー！』として共に歌い踊ったうたのおにいさん #関沢圭司 が昨年末旅立ちました。四十九日が過ぎたのでここにご報告」と訃報を報告。「2年半前にメンバーに癌の末期であることを打ち明けてくれて、そこから『どう生きてどう死んでいくのか知っていてほしい』という強い言葉とともに、僕たちに『お別れの時間』をくれました」と闘病を伝えられていたことを明かした。

「30年前の現役の頃から、メンバー内で1番優しく温かく、誰もが大好きなケイジでした。僕もその存在に何度も何度も助けられて、最後の最後まで優しく温かく色んなことをそっと教えてくれたのだと思います」と関沢さんの思いを想像。「僕は仲間の死というものに不慣れで、今でも感情を上手く整理出来てないし、淋しさがちっとも癒やされない日々なんだけど、関沢圭司という存在がしっかり生きて、多くの人に幸せを撒き散らしていたことをここに記しておこうと思います」とつづり、「ケイジ、ありがとうね。またね」と天国へ呼び掛けた。

関沢さんは東京都出身で、インラインスケートアイドルグループ「レッドドルフィンズ」の一員として91〜92年に3枚のアルバムをリリース。解散後はインラインスケートのプロチームのメンバーとして活躍したほか、俳優やダンサーとしても活動した。