「大阪国際女子マラソン」（２５日、ヤンマースタジアム長居発着）

矢田みくに（２６）＝エディオン＝が２時間１９分５７秒という初マラソン日本記録の走りを見せ、日本人トップの４位でフィニッシュした。

昨年の世界陸上女子１万メートルに出場、ここは２０位に終わったが「結果はボロボロでしたが楽しかった。世界のトップを見て、自分の中での“当たり前”を取っ払う必要を感じた」と、リミッターの解除を一つのテーマに取り組み、迎えた大会。

１万メートルのスピードを生かして前半、しっかりと先頭集団で自身の“マラソン適性”を確認、行けるとなって、レースを引っ張るような場面もあった。

これまでの初マラソン日本最高は安藤友香の２時間２１分３６秒。その安藤と、練習を共にする機会もあり、その際の助言も今回のレースに生かした。

「上りや下りで（走り方をアドバイスしてくれた）安藤さんが前にいると思って」その背中を追いかけるイメージが、未知の距離でもしっかりと足を動かせる力となってくれた。

レース中も笑顔が見えた。初マラソンに向けた練習でも「『楽しい』で終わってたので、（本番は）大丈夫かな？」と少々の不安はあったが、いざ始まると沿道の声援という、トラック競技にはない雰囲気が「キツい中でも幸せでした」と振り返った。

最終盤。大会２連覇中のエデサらエチオピアの２人と２位争いを展開。結果は及ばなかったが、最後の最後まで粘りきった先に、２時間２０分切りのニューヒロイン誕生という“ご褒美”が待っていた。

大会前まで今後についてトラックか、マラソンか決めていなかった矢田。熊本出身、なにわ路を駆け抜けた火の国のヒロインはロサンゼルス五輪（２８年）を「夢じゃなく、目標」と言い切った。