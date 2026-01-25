新３年生は３人、劣化した人工芝、全国の舞台から遠ざかり…。苦難と逆境に立ち向かう“セクシーフットボール”野洲高校の今とこれから
観客を魅了するテクニカルなプレースタイルで野洲高校が選手権優勝を果たしたのは、今から20年前の2006年１月９日。現在、野洲の指揮を執るのは日本一の翌年に入学し、GKとして活躍したOBの横江諒監督だ。「母校でやりたくて教員になったし、チャンスを後回しにしたくなかった」と22年に甲南高校から異動してきたが、目に飛び込んできたのは自身の現役時代とはまったく違う光景だったという。
日本一となった後もインターハイ、選手権にはコンスタントに出場していたが、選手権に出場した16年度以降は全国大会から遠ざかっている。「大人にはセンセーショナルな優勝の仕方をしたチームだと見てもらえるのですが、今の子たちは知らない」と口にする通り、現在の十代の選手たちは野洲が優勝した頃には生まれておらず、強豪校という認識を持っていない。
取り巻く環境も当時とは大きく変わっている。全盛期は県内の有力選手がこぞって野洲の門を叩いたが、近年は小学校から中学校に上がるタイミングで県内のトップクラスの選手は京都サンガやガンバ大阪、セレッソ大阪といった関西のＪリーグアカデミーへと進む。中学から高校に上がるタイミングではさらに近県の高校へと進学。選手権出場を目ざし、関西から出ていく選手も多い。
そこから、県内の高校同士で選手を取り合う形になるが、野洲は公立であるため、早くから選手に声を掛けることができない。長きに渡って覇権争いをしてきた同じ公立で体育科のある草津東高校だけでなく、近年は近江高校や立命館守山高校といった私学が台頭してきているため、県内の中学生たちの間で野洲の優先順位は低下しているのが現状だ。
横江監督の現役時代は全国優勝やJリーガーになるため、サッカーに全力を注ぐ選手が多かったが、今は違う。「全盛期を知っている僕が『これぐらいやらないといけない』と要求しても、『そんなん違うし』となる子も少なくない。ギャップがあるから、指導が上手くいかない部分も多かった」（横江監督）。全国大会から遠ざかるにつれ、サッカー部の部員数は減少し、今年高校３年生となる学年は３人しか選手がいない。
何より大きく変わったのは日々の練習を行なうグラウンドだ。
優勝した翌年の06年度に人工芝となったが、当時は土のグラウンドもまだ多かった時代。プリンスリーグ関西の会場となり、ガンバ大阪ユース時代の宇佐美貴史がプレーしただけでなく、青森山田高校時代の柴崎岳も訪れている。ただ、通常７〜８年で張り替えが必要となるが、費用が高額になるため、20年近く一度も張り替えることなく使用し続けている。
実際にグラウンドを見ると劣化は激しい。人工芝は消耗し、チップの黒い部分のほうが目立つだけでなく、陥没している箇所もある。特に消耗が激しいゴール前は応急処置として県内のフットサルコートで不要となった人工芝を置いているが、つぎはぎ状態になっているため、ボールの動きが不規則となり、練習に支障をきたしている。
「捻挫は日常茶飯事で、スライディングをしたら血だらけになる。前十字を切ってサッカーができなくなった選手もいる」（横江監督）ため、近年は公式戦を野洲で行なうことはなく、練習試合も極力外に出ている。日々の練習も可能なかぎり、近隣の人工芝グラウンドを抑えようとしているが、他団体との抽選になるため、高校のグラウンドで練習をせざるを得ないことも多いという。
そうした現状にただ手をこまねいているわけではない。「滋賀県のチーム競技で、全国優勝したのは野洲高校のサッカー部だけ。今は横江先生が描いている像とはかけ離れていると思うのですが、なんとか母校もう１回立て直そうと思ってくれているので支援したい。その第一弾が環境整備」と話す上品充朗校長を中心に、人工芝の張り替えを進めるプロジェクトが始まった。
