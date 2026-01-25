「絶望的だ」「２歳下の日本に圧倒された」まさかの４位に終わった韓国、２大会連続の“五輪予選敗退危機”に韓メディアは戦慄「２枠しかない」「欧州組が不在なら不可能」
サウジアラビアで開催されていたU-23アジアカップで、U-23韓国代表はまさかの４位に終わった。
グループステージから21歳以下のウズベキスタンに敗れるなど低調で、１勝１分け１敗で奇跡的にベスト８に駒を進めたものの、準決勝で日本に０−１で“完敗”。３位決定戦でも、格下のベトナム戦にPK戦で敗れた。
特に、ウズベキスタンと同様に21歳の以下のメンバーで大会に臨んでいた日本との一戦で、シュート数１本対10本と圧倒された前半の内容は、韓国国内に衝撃を与えた。
こうした結果を受けて、同国では、ロサンゼルス・オリンピック出場に関して、悲観的な論調が出ている。
『ファイナンシャルニュース』は「チケットはたった２枚。韓国、２歳年下の日本に敗れる。欧州組不在で、２年後のロサンゼルス行きは不可能だ」と見出しを打った記事を掲載。次のように報じた。
「U-23アジアカップで２歳年下の日本に敗れた韓国。ファンの不安は９月のアジア競技大会に集中している。『このままでは４連覇も叶わない』と悲観論が高まっている。しかし、アジア競技大会は心配するほどのものではない。今、我々が本当に恐れているのは、９月の名古屋ではなく２年後のロサンゼルス五輪だ」
同メディアは、優勝すれば、出場メンバーが兵役免除となるアジア競技大会は、所属クラブの利益にもなるために協力が得やすく、欧州組の招集は可能だと主張。その代わり、ロス五輪の予選を兼ねた次回のU-23アジアカップでの選出は厳しいため、3.5枠から２枠へ減った出場権を勝ち取るのは相当厳しいと見ているようだ。
「状況は絶望的だ。今大会で韓国を破った日本とウズベキスタンはU-21代表で、オリンピックを見据え、すでにチーム作りに取り組んでいた。彼らは技術面と組織力で兄貴分である韓国を圧倒した。２年後、これらの選手たちが本格的なU-23代表として帰ってきた時、欧州勢を欠いた韓国は、彼らを破って本大会に出場できるだろうか」
同メディアは「非常に懐疑的だ。今大会の準決勝敗退も、日本のリザーブチームのせいだった。3.5枠だった時でさえ、（パリ五輪で）40年ぶりに本大会進出を逃した。２枠に減ったいま、今の彼らのパフォーマンスでは五輪出場を保証するのはギャンブルに近い」と危機感を露わにした。
「10大会ぶりの予選落ちという悲惨な結果に続き、韓国サッカー界はオリンピック２大会連続の予選敗退という、さらに大きな災難に直面する可能性がある。今はアジア競技大会のことを心配している場合ではない。真の危機は、この世代が去った後に、韓国サッカーが取り残されることだ。ロサンゼルスへの道は、パリへの道よりもはるかに狭く、険しいのだ」
２歳下の日本に敗れたセミファイナルが、相当に大きな衝撃を与えたようだ。
