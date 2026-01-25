NHK・Eテレ「おかあさんといっしょ」9代目うたのお兄さんとして知られる杉田あきひろ（60）が25日、X（旧ツイッター）を更新。24日に、昨年末病気で亡くなっていたと明かされた歌手で俳優の関沢圭司さんをしのんだ。

杉田は「圭司くん!!! 嘘だ、信じられない。信じたくない。早いよ、あまりにも早すぎる」と嘆き「圭司くんはいつも笑ってた。笑顔の圭司くんしか思い出せない。ピュアで真っ直ぐで、愛されキャラで、仕事にはいつも真摯で。尊敬してた。圭司くん、大好きだよ。関沢圭司くんのご冥福を心からお祈りします」と思いをつづり、関沢さんをしのんだ。

続いての投稿で「圭司くんと僕、瀧本瞳ちゃんで10年以上全国を廻った『おかあさんといっしょ』関連のコンサートツアー、いつも楽しかったね。そこでも圭司くんはキャスト＆スタッフさん全員に愛されてた。そして信頼されてた。圭司くんは偉大だった」と関沢さんとの思い出を記した。

また「『一緒にライヴやろう』って約束、いつか必ず叶えようね」と関沢さんに呼びかけた。

24日、速水けんたろう（63）が自身のX（旧ツイッター）を更新し「実は…悲しいお知らせです。大切な仲間、関沢圭司くんが、昨年末、病気で亡くなりました」と関沢さんの死を明かしてた。