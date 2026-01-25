17万回表示され2.9万「いいね」を獲得しているのは、ガリガリだった子猫の現在の姿。一目でわかる幸せな成長を果たした猫に、視聴者からは「めちゃめちゃ愛情が詰まってますね」「愛情浴びまくったお顔ってこんな感じなんですね」などのコメントが寄せられています。

【写真：ガリガリに痩せて『弱っていた子猫』が保護された結果…劇的なビフォーアフターに感動】

弱々しかった子猫

Threadsアカウント「Jose Carlitos」さんが投稿したのは、白い毛に少し茶色の柄が入った子猫の姿。保護した当初はガリガリに痩せてしまっていて、まともに食事ができていなかったことが容易に想像できる姿だったといいます。

キャリーに入れられておうちにやってきた子猫は、猫風邪をひいてしまったのか鼻水も出ていたそう。それほどまでに弱った状態なら、外の世界では長く生きられなかったかもしれません。危ういところで保護してもらえてよかったです！

順調に成長した子猫

おうちを自由に歩き回るようになった頃には、子猫は顔つきがとても穏やかになり、毛並みもふわふわしてきたとのこと。寝転がってゴロゴロくつろぐ姿を見せるようになり、安心できる場所だと理解した様子だったといいます。

そのまま順調に大きくなり、ほぼ白かった毛に茶色い柄が増え、背中にはきれいな模様ができたそう。おうちという安心・安全な環境でのびのび育った子猫。変わったのは、顔つきや毛の色だけではなかったようで…？

ナイスバディに成長

すっかり大きくなった現在は、なんと「ナイスバディ」になったそう！ちんまりしていた顔はふっくらして、キャットタワーに座っているとぷよっと体がはみ出ることがあるほど豊かに育ったとのこと。

座っている姿を見ると、ちょっとお餅のようにも見えるとか…？ふっくらどっしりの「ナイスバディ」は、まさに幸せの象徴。飼い主さんから愛情をたっぷり受け取っている証拠ですね。羨ましい限りです！

ふっくら成長した姿を見た視聴者からは「ツヤツヤふわふわもちもちで、なんか泣けてきた…」「幸せになった猫たんを見るほど嬉しい事はありません」と、温かいコメントもたくさん寄せられていました。

Threadsアカウント「Jose Carlitos」さんは、飼い主さんが以前に保護した白猫の姿や、一緒に暮らしている大型犬の姿も投稿されていますよ。

写真・動画提供：Threadsアカウント「Jose Carlitos」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。