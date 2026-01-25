フジテレビ系「日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）は２５日、２月８日投開票の衆院選へ与野党７党トップ「生激論ＳＰ」を放送した。

スタジオでは、各党首に「我が党１番の強みは？」などを尋ね討論した。

番組では、スタジオ出演しなかったチームみらいの安野貴博代表がＶＴＲ出演し「訴えたい政策」を述べた。

安野氏は「チームみらいは最も新しくて、最も若い国政政党です。チームみらいが訴えたいことは、未来に対して投資をするということです。３つお話しさせていただきます。まず、１つ目に、現役世代、将来に向かってチャレンジをしている、働いている現役世代をサポートしたいと考えます。そのために我々は、他の党が訴えている消費税の減税よりも社会保険料の減額、これに取り組んでまいります。こちらの方が、より現役世代の助けになります。また、加えて子育て教育にも力を入れてまいります。我々チームみらいは、子育て減税という子どもが生まれた数に応じて所得税を定率で減税する仕組みを提案しています。また、人口が減っていく中で、いかにロボット、ＡＩに働いてもらえるようにするのか、これも重要です。規制緩和や投資を通じて、しっかりとイノベーションを起こせる国をつくってまいります」と述べた。