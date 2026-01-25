サッカー元日本代表の内田篤人氏（３７）は２５日、都内で「未来へのキックオフ〜Ｊリーグと考える気候変動〜ｂｙ東急不動産」に出席した。お笑いコンビ「ぺこぱ」らと気候問題に関するトークセッションとクイズなどを行った。

イベントでは、今年８月から実施されるＪリーグの秋春制への移行にも話題が及んだ。内田氏はシーズン移行のメリットに、移籍の活発化を指摘。欧州リーグと同じ秋春制になり、移籍のウィンドーも同じになることから「結構、移籍しやすくなる。移籍金をしっかり日本側が取れるようになる」と話した。

さらに、自身がドイツでプレーしている際に、同僚から日本でのプレーに興味を持っていると相談を受けていたことも明かし、「Ｊリーグに行きたいが、（欧州で）移籍の期間が残っていて、移籍金が多くかかり、行けないと（言われた）」と回想。「日本から出て行くのもそうですけど、日本に入ってくる選手もかなり増える。フリーで入ってくる選手も絶対多くなるので、それがまた１つ楽しみになる」と期待した。

秋春制移行前には特別大会の百年構想リーグが行われ、２月６日に開幕。秋春制移行後の２０２６―２７シーズンの第１節は、Ｊ１・Ｊ２・Ｊ３ともに２６年８月８日（土）、９日（日）※７日（金）開催可能性あり、となっている。