巨人は２５日、ジャイアンツタウンスタジアムで１３日から行ってきた新人合同自主トレを打ち上げた。

最終日は天気こそ晴れだったが気温６度、冷たい強風が吹き荒れた。体感温度はさらに低い厳しい中で投手はノック、ランニング、ブルペン投球などを実施。野手は屋外グラウンドでノックを行い、打撃練習は寒さを考慮して室内で行った。

ここまで育成選手含め１１人のルーキーが故障なく完走。それをもって「満点調整」と言えるだろう。７日に入寮。８日からＧ球場で自主練習を重ねた。１３日の新人合同自主トレ初日、視察した阿部監督が「合同自主トレはアピールの場ではない」と訓示。万全の状態でキャンプインできることが最大の目的と強調した。

ドラフト１位・竹丸ら社会人、大学出身の即戦力が多い今回の新人。スタンドが無料開放され、連日多くのファン、報道陣に注目される中で、個々がオーバーペースにならず自己管理して、段階を踏みながら練習する姿はさすがだった。

スカウト陣が全国を飛び回って見いだした金の卵。それだけに、故障やコンディション不良で離脱せず、万全の状態でチームの競争の輪に飛び込めるのは大きい。連日の大寒波で厳しい寒さにも負けず、阿部監督の言葉を実践して順調にコンディションを整えているルーキーたち。２月１日のキャンプインへ万全の準備が整った。（片岡 優帆）

◇巨人の新人

▽１位・竹丸和幸投手（鷺宮製作所）

▽２位・田和廉投手（早大）

▽３位・山城京平投手（亜大）

▽４位・皆川岳飛外野手（中大）

▽５位・小浜佑斗内野手（沖縄電力）

▽６位・藤井健翔内野手（浦和学院）

▽育成１位・冨重英二郎投手（ＢＣ神奈川）

▽育成２位・林燦投手（立正大）

▽育成３位・松井蓮太朗捕手（豊橋中央）

▽育成４位・河野優作投手（愛知学院大）

▽育成５位・知念大成外野手（オイシックス）