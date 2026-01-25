◆第６７回アメリカＪＣＣ・Ｇ２（１月２５日、中山競馬場・芝２２００メートル、良）

冬の中距離重賞は１６頭で争われ、３番人気のショウヘイ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父サートゥルナーリア）が、道中好位から直線で抜け出し、２着に１馬身半差で勝利した。勝ちタイムは２分１０秒８。

昨年の日本ダービー３着馬は、菊花賞１４着以来の一戦で重賞２勝目。１９８４年のグレード制導入以降、ダービー３着馬の同レース制覇は１９９８年メジロブライト以来２８年ぶりとなった。

マスカレードボールが天皇賞・秋、ミュージアムマイルが有馬記念を制した４歳世代で、先週の日経新春杯（ゲルチュタール）に続く勝利で世代の強さを証明した。

勝った京都新聞杯以来、４戦ぶりのコンビとなった川田将雅騎手は、京都金杯（ブエナオンダ）に続く今年の重賞２勝目。

２着は１番人気のドゥラドーレス（クリストフ・ルメール騎手）、３着は１４番人気のエヒト（菅原明良騎手）が入った。

川田将雅騎手（ショウヘイ＝１着）「いい走りができました。返し馬に行った時点で、具合のよさを感じることができました。もともとポテンシャルの高い馬ではありますが、同時に乗り難しい面もあるので、１週間前追い切りでも、まだ良くなる最中だなという感触ではありました。それが、返し馬でいい雰囲気で走り出せました。それでも、競馬は力んでしまうのが彼の特徴でもあるんで。何よりも、気持ちよく走れるようにというところ。そこを我慢してくれるようにというように（乗った）。今まで乗ったなかで一番、返し馬がいい雰囲気だったので、体の中身が少しともなってきたなと思いますし、とはいえ、もっと良くなると思いますので、今年が楽しみな初戦になったと思います」