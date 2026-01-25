◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 6日目(25日、東京体育館)

女子シングルス決勝で早田ひな選手を破り、悲願の初優勝を飾った張本美和選手。試合後に思いを明かしました。

3年連続のカードとなった女子シングルス決勝。第1ゲームを奪われるも、3ゲーム連取で勝利まであと1ゲームとします。

しかし第5ゲームを奪われると、第6ゲームは10-6とマッチポイントから6連続失点で逆転を許す展開。それでも切り替えて、最終ゲームを奪い、4-3(7-11、11-2、11-9、11-6、5-11、10-12、11-6)のフルゲームの末に悲願の初優勝を飾りました。

張本選手は試合後、優勝の瞬間について、「ついにやっと勝ったかという、すごくうれしい気持ちでした」とコメント。第6ゲームで追いつかれたことには、「負けた瞬間、この試合は終わったなと正直感じてしまって、勝ちたいけど落ち着かなきゃという気持ちだった」と振り返ります。

それでも最終第7ゲームでは攻めの姿勢をみせた張本選手。「最終ゲームは負けるかもしれないけれど、攻めて負ける方がいいと思いましたし、結果攻めて勝つことができたのでその選択はよかったかな」と話しました。

相手は2年連続で決勝の舞台で敗れていた女王・早田選手。この日は準決勝・決勝とフルゲームの末に2試合を勝ちきり、悲願の優勝を達成しました。

改めてその心境を問われると、「決勝は初めてリードして弱気になってしまったなと思うので、それが乗り越えられて。弱気になってしまったところは反省ですけど、自分で立て直せたのはすごく成長につながりました」と声を震わせながら話します。

さらに、前日は父の誕生日であり、「一般の部で優勝をプレゼントしたかった」という張本選手。「プレゼントになっているとうれしいなという気持ちと、お母さんの誕生日も数日前にあったので一緒にお祝いしたい」と笑顔で語りました。

今大会はジュニアの部で4連覇も達成。一般の部でも悲願の優勝を飾った17歳は、「今年はこれまでの全日本の中で一番優勝したいっていう気持ちが強かった」と話し、「自分の弱いところをまた乗り越えて、楽しい卓球人生を送れたらいいなと思います」と締めくくりました。