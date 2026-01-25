華道家・假屋崎省吾、自宅の庭に咲く“満開の梅の花”を披露「素敵なお庭」「春が近づいていますね」
華道家の假屋崎省吾（67）が25日、自身のブログを更新。「鎌倉の我が家の庭の白梅が満開に」と自宅に咲く満開の梅の花を公開した。
【写真】「素敵なお庭」自宅の庭に咲く“満開の梅の花”を披露した假屋崎省吾
ブログではたびたび、バラやゆりなどが咲き誇る、鎌倉の自宅ガーデニングの様子を披露している假屋崎。
この日は「鎌倉だより 我が家の梅が満開に!!」と、枝いっぱいに花を咲かせた白梅の写真をアップした。「同じ庭でも、日がかなり当たるところと、すぐ日陰になるとこがあるから、あちこちに植えてある梅でも、長く楽しめます」と明かし、「枝垂れ梅のピンクはチラホラ咲いてきました」「白の枝垂れ梅もひなたに植えたのが、今、このくらいです」と2種類のしだれ梅や、「足元には早咲きのクリスマスローズが咲いてきました」とピンクと黄色の淡い色合いのクリスマスローズも紹介した。
假屋崎は「各地で大雪の被害が、そしてJRや飛行機も欠航が」と気遣うも、「鎌倉は申し訳ないけど晴天で 園芸日和 頑張りま〜す」とつづっている。
コメント欄には「先生のお庭は春が近づいていますね どんどん色とりどりになるお庭が楽しみです」「いろいろな梅や、クリスマスローズまで楽しめる、素敵なお庭ですね」「見ているこちらもほっこりしました」などの声が寄せられている。
