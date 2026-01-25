Æü¶µÁÈ¡¢¶µ¸¦½¸²ñ¤¬»°½Å¤ÇÊÄËë¡¡¡Ö¶µ°÷¼«¿È¤¬Àï²Ò³Ø¤Ü¤¦¡×
¡¡»°½Å¸©¤Ç³«¤«¤ì¤¿Æü¶µÁÈ¤ÎÂè75²ó¶µ°é¸¦µæÁ´¹ñ½¸²ñ¤¬25Æü¡¢¡ÖÌ±¼ç¶µ°é¤Î³ÎÎ©¤Ë¸þ¤±¡¢¼ÂÁ©¤ò°ìÁØ½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò½Ð¤·¤Æ3Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤ò½ª¤¨¤¿¡£Ê¿ÏÂ¶µ°é¤Îºß¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤ëÊ¬²Ê²ñ¤Ç¤Ï¡¢Àï¸å80Ç¯¤¬²á¤®¡¢±ó¤¶¤«¤ëÀï²Ò¤Îµ²±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶µ°÷¼«¿È¤¬³Ø¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î°Õ¸«¤¬Â¿¤¯½Ð¤¿¡£
¡¡²¬»³¸©¤ÎÃËÀÃæ³Ø¶µ°÷¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î·ãÀïÃÏ¡¦Î²²«Åç¤Î°ä¹ü¼ý½¸»ö¶È¤Ë²Ã¤ï¤ê¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊ¼»Î¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸½¼Â¤È¡¢Åç¤Ç¸«¤¿ÀÄ¶õ¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¤ÎÍîº¹¤Ë¤¾¤Ã¤È¤·¤¿¡×¤È¤Î»×¤¤¤òÊú¤¤¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¶µ°÷¼«¤éÀïÁè¤òÄÉÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ØÆ³¤ËÀâÆÀÎÏ¤¬½Ð¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½¸²ñ¤Ë¤Ï¶µ°÷¤é±ä¤ÙÌó8Àé¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£