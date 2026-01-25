中国への返還が決まっている東京・上野動物園の双子のジャイアントパンダはきょうが最終観覧日です。朝から事前抽選で当選した人たちが駆け付けました。

【映像】ムシャムシャ…笹を食べるパンダ＆パンダコーデの全身ショット

森嶋萌リポート「パンダの一挙手一投足に歓声が上がっていました」

2021年6月に生まれた双子のジャイアントパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」は現在日本にいる最後のパンダで、きょうが国内でパンダを見られる最後の機会になります。上野動物園のパンダ舎には24.6倍となる厳しい抽選に当選した4400人が訪れました。

2頭は午後4時まで来園者に姿を見せ、27日に上野動物園を出発して成田空港から中国へ向かう予定です。

上野動物園にこれから向かうという20代の女性は「シャオシャオとレイレイに最後に会いに行きます」「日本に笑顔をくれてありがとうと伝えたいな」と話してくれました。

パンダを模した黒い耳が付いた帽子やニット、黒色の模様が入った白のジーンズ、靴下、さらにはイヤリングに眼鏡まで、全身“パンダ仕様”で2頭に会いにいくということです。女性は小さなパンダのぬいぐるみをジーンズの左ポケットからのぞかせながら「ちょっと最後は正装で行きたいなと思っていたので」と笑顔で上野動物園に向かいました。（ANNニュース）