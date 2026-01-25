フジテレビ系「日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）は２５日、２月８日投開票の衆院選へ与野党７党トップ「生激論ＳＰ」を放送した。

スタジオでは、各党首に「我が党１番の強みは？」などを尋ね討論した。

番組では、スタジオ出演しなかった社民党の福島瑞穂党首がＶＴＲ出演し「訴えたい政策」を述べた。

福島氏は「今だから、社民党。あなたの税金が、あなたのために、あなたの税金が、あなたのために使われているという実感はありますか？防衛予算は、うなぎ登り。ここ数年で倍の１１兆円になりました。だから、医療介護、教育が圧迫されています。大学の授業料をすべて無料にするのに必要なお金は３兆円です。物価高対策として社民党は、消費税ゼロ、そして、あなたの社会保険料を半額にします。企業と個人の負担割合を変え中小企業を支援します。最低賃金１５００円以上、非正規の人たちの正社員化を進めます。平和と平等は手を携えてやってくる。反対は、戦争と差別、排外主義が手を携えてやってくるんです。戦争をさせない差別、排外主義をなくしていく。今だから、社民党。あなたの税金は、あなたのために、みんなが笑顔で暮らせる社会をつくります」と述べた。