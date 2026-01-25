■FISスキージャンプ女子Ｗ杯・個人第22戦札幌大会（25日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）

札幌・大倉山で行われたジャンプ女子Ｗ杯は、日本人6人が本戦に臨んだ。また、この日は悪天候のため2回目は中止。1回目の点数のみで競われた。日本勢トップはミラノ・コルティナオリンピック代表の郄梨沙羅（29、クラレ）で合計111.7点の8位。優勝はW杯総合1位のN.プレブツ（20、スロベニア）が合計134.5点で今季13勝目を挙げた。

大雪の影響で視界が悪い難しいコンディションの中でも、郄梨は125.0mをマーク。トップのプレブツは139.5mのビッグジャンプで、悪天候をものともしない圧巻の飛躍となった。

ミラノ・コルティナ五輪代表の日本勢では郄梨のほか、今季W杯総合2位で前日の21戦は惜しくも4位と表彰台を逃した丸山希（27、北野建設SC）が110.0mの101.2点で12位。勢藤優花（28、オカモトグループ）が10位、伊藤有希（31、土屋ホームスキー部）が15位となった。



※写真は郄梨沙羅選手

