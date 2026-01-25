納言・薄幸、岡野陽一が２２日、テレビ朝日「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。「『カイジの番組で鉄骨渡りをしたら…』ギャンブルにハマりすぎた岡野陽一の末路とは？愛弟子 ザ・マミィ酒井の激キモエピソードも【納言幸のやさぐれ酒場】」と題した動画内でトークを繰り広げた。

ギャンブル等で多額の借金があることから「クズ芸人」を自称し、ブレークした岡野は、この日もギャンブルへの愛を熱弁。

さらには「未だに俺、覚えてて『カイジ』実写版みたいな。一般の視聴者の方からも。全国から借金ある奴が集まったり」と、ギャンブラーのスリルを描いた人気漫画「カイジ」の世界観を再現したバラエティー番組に出演した日のことを述懐。

「芸人枠で出してもらったんです。本当、若手のときなんですけど。５日ぐらい抑えられて。勝ったら（賞金）２００万円みたいな。で、『鉄骨渡り』があったんですよ…」と同漫画で描かれた超高層ビルに架けられた鉄骨を渡る緊迫のシーンが忠実に再現されたという。

「本当に高い所で…。鉄骨を渡る。めっちゃ怖いじゃん。もちろんテレビだから、下にネットがあって。（落ちても）セーフなんだけど。単純に、目隠しされてバっ！て開いて『せえの！』で始まるんだけど、うわぁ！とかなるじゃん。めっちゃ怖いし…。でも、全国から来た一般の視聴者の方、借金のある方は、そういうリアクションとか何もなく。スーって渡ってくの…。で、俺、終わったの。あれ、未だにショックで…」と振り返った。

幸が「もう視聴者の方が２００万のことしか考えてないですもんね…」と驚がくすると、岡野は「本当に怖かったし。あの方々は２００万のために（高所を）渡るから…。１回戦で敗退して（収録のために）５日、抑えられてたのに１日目で帰らされたの。マジで飲んだな…。あのときは。何もできなかったもん」と敗北感を振り返っていた。