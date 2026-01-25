【プロキオンS】ロードクロンヌが待望の重賞初制覇

1月25日、京都競馬場で行われた11R・プロキオンステークス（G2・4歳上オープン・ダ1800m）は、横山和生騎乗の1番人気、ロードクロンヌ（牡5・栗東・四位洋文）が勝利した。クビ差の2着に11番人気のサンデーファンデー（牡6・栗東・東田明士）、3着に8番人気のルシュヴァルドール（牡5・栗東・矢作芳人）が入った。勝ちタイムは1:51.0（良）。

2番人気で坂井瑠星騎乗、ブライアンセンス（牡6・美浦・斎藤誠）は、4着敗退。

横山和生騎乗のロードクロンヌが、待望の重賞初制覇を果たした。レースは伏兵サンデーファンデーが直線で押し切りを図る展開。ロードクロンヌはその背後から鋭く追い上げ、ゴール前ではしぶとく粘る相手をねじ伏せるように差し切った。最後まで激しい追い比べとなったが、ゴール寸前で前に出ていたのはロードクロンヌだった。同馬は近走重賞で惜敗が続いていただけに、嬉しい初タイトル獲得となった。

ロードクロンヌ 15戦5勝

（牡5・栗東・四位洋文）

父：リオンディーズ

母：リラコサージュ

母父：ブライアンズタイム

馬主：ロードホースクラブ

生産者：ケイアイファーム