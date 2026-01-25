SixTONES松村北斗「日アカ」史上5人目の快挙に本音 主演＆助演W受賞に「褒めてほしい」
【モデルプレス＝2026/01/25】SixTONESの松村北斗と田中樹が、1月24日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に出演。松村が「第49回日本アカデミー賞」にて優秀主演男優賞・優秀助演男優賞のW受賞を果たしたことについて話した。
【写真】松村北斗ファンの「秒速5センチメートル」出演俳優
1月19日、優秀主演男優賞・優秀助演男優賞のW受賞が発表された松村。早速、田中は「松村北斗が『秒速5センチメートル』で優秀主演男優賞、『1ST KISS ファーストキス』で優秀助演男優賞のW受賞」と報告し、「ちなみにお前これは本当にすごいぞ！」と祝福。先輩には俳優の岡田准一も果たしたこの主演・助演の同時受賞は、俳優の大竹しのぶ、真木よう子、岡田、安藤サクラに続く史上5人目の快挙となる。
すると松村は「せっかくのタイミングだからちょっといい？」と切り出し、この快挙について「もっと言ってくれない？周りから」「もっとお前らから言ってくれない？『すごいよ』って」と吐露。「これだけ嬉しいことって自慢したくなる気持ちもあるの。でも自分からは言えないから」と身近なメンバーからもっと話題にしてほしいと告白した。
田中が、現在開催中のアリーナツアー「MILESixTONES」での「MCとかでちょっと触れて会場で祝うみたいな空気もあったほうがいい？」と質問をすると、松村は「全然あったほうがいい」と即答。「話題にしてほしい」「褒めてほしい」と素直な心境を語った。
一方、田中はさまざまな賞を獲得している松村に対し、「お前が賞をとることへの驚きが薄れてるところもある」と口にし、「俺は寂しさもあるよ」「あんまり遠くへ行くなよ」と俳優として躍進し続ける姿に複雑な心境を見せる一幕も。また、同授賞式には「第48回日本アカデミー賞」にて話題賞を受賞した森本慎太郎もプレゼンターとして出席することに触れ、「1つのグループから2人授賞式に行くって、まずすごいよ」とメンバーの活躍を嬉しそうに祝福していた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
