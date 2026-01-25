お笑いコンビ「EXIT」のりんたろー。さんの妻でタレントの本郷杏奈さんが、第2子を妊娠していることを発表しました。



【写真を見る】【 EXIT・りんたろー。 】 妻・本郷杏奈の第2子妊娠を報告 「新たな命に我が家を選んでもらえました」





本郷さんは24日、自身のインスタグラムを更新。「ご報告です... 私事ではございますが、この度、第二子を授かりました」と投稿。「すでに安定期に入っており体調も落ち着いてまいりましたのでご報告させていただきます」と続けています。







さらに「毎日ぽこぽこ元気に動く胎動に幸せを感じながら母子共に健康に過ごしています」と現在の様子を伝え、「今後ともあたたかく見守っていただけると幸いです」とコメントしました。投稿には、妊娠を祝うギフトボックスの写真が添えられ、赤ちゃんのエコー写真と白い靴下が写っています。







一方、りんたろー。さんも自身のインスタグラムに「新たな命に我が家を選んでもらえました」と報告。「ママや相方、支えて頂いている皆さんに感謝しつつ、より一層育児に仕事に頑張って行きますので、何卒宜しくお願いします」と綴っています。







りんたろー。さんは動画投稿も行い、「1人目が大変な出産だったにもかかわらず、また2人目を授かりたいと思ってくれたママに感謝しつつ、強さを感じながら、お腹の中で少しずつ成長している命に、家族みんなで喜びを感じています」と思いを語っています。







また「僕みたいなチャラ男を父にしてくれた2人にそして、ママ、周りの方々のご理解とサポートに心から感謝しています」と、周囲への感謝の気持ちを伝え、「これからも温かく見守っていただけると幸いです。今後ともよろしくお願いいたします」とコメントし投稿を締めくくりました。







この投稿に「更に楽しく素敵な家庭 幸せいっぱいですね」「2人のパパこれからもたくさんの笑いをお願いします！！！」「元気で健康なお子さまが産まれてきますように」「2人の可愛い天使と 素敵な奥様を大事にしてあげてね」「ご家族みんなで大切な命を慈しみながら お健やかにお過ごしください」などの声が寄せられています。



EXITのりんたろー。さんと本郷さんは2022年8月に結婚し、2023年11月に第1子が誕生しています。



【担当：芸能情報ステーション】