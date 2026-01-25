あんこ博覧会®が日本橋三越本店で開催♡いちご×あんこの限定スイーツ集結

毎年多くのあんこ好きの心をつかむ「あんこ博覧会®」が、2026年も日本橋三越本店で開催されます。今回のテーマは「Thank you Berry much」。いちごやベリーの酸味とあんこの甘さが織りなす、今だけの特別なスイーツが勢ぞろいします。出来立ての実演菓子から限定デザインの和菓子まで、会場でしか出会えない味わいに注目です♡

前半限定♡出来立ていちごあんスイーツ

前半1月28日(水)からは、実演ならではのふわふわ食感や限定デザインが楽しめます。

〈豊島屋〉わっふるいちご

価格：450円

ふわっふわに焼き上げたわっふるに、いちごジャムと甘酸っぱいいちご餡をたっぷり包んだ一品。

［日本橋三越本店限定］販売期間：1月28日(水)-2月3日(火)

〈なか又〉ふわふわわぬきあんバター

価格：591円

メレンゲたっぷりのどらやき生地に、北海道産小豆のつぶ餡とバターをサンド。

販売期間：1月28日(水)-2月5日(木)

〈寒天工房讃岐屋〉いちご餡ソーダ

価格：401円

甘酸っぱいいちご餡をソーダで割った、日本橋三越本店限定ドリンク。

［日本橋三越本店限定］販売期間：1月28日(水)-2月5日(木)

〈薄墨羊羹〉和生どーなつ苺大福

価格：486円

ふわもち生ドーナツに自家製苺餡、求肥、ホイップを重ねた限定和生どーなつ。

［日本橋三越本店限定］

〈柏屋つちや〉ブランあんジェ「風に立つ」

価格：486円

ライオン像をかたどったやわらかな水羊羹。白餡×ミルクにカシスソースを添えて。

［三越限定］販売期間：1月28日(水)-2月5日(木)

ゴディバのソフトクリームがバレンタイン限定で登場♡花びらチョコの贅沢仕立て

後半は老舗と新食感あんこに注目

後半2月6日(金)からは、つぶつぶ食感のいちご餡や老舗の技が光るスイーツが登場します。

〈季のせ〉80000(はちまん)大福

価格：260円

“8”の形に仕上げた縁起の良い塩豆大福。

販売期間：2月6日(金)-2月14日(土)

〈有職たい菓子本舗・天音〉たい菓子いちごあん

価格：381円

国産あまおう果汁と白餡を合わせ、苺種子の粒感も楽しめる季節限定たい菓子。

販売期間：2月6日(金)-2月14日(土)

〈アンフィニ〉能登産いちごのチョコソフト

価格：770円

チョコソフトに能登産いちごソースと最中皮コーン、底には能登大納言小豆のつぶ餡入り。

［日本橋三越本店限定］販売期間：2月6日(金)-2月14日(土)

〈五勝手屋本舗〉五勝手屋ロール

価格：400円

フワッフワで軽やかな生地に、風味豊かなつぶ餡を巻いた逸品。

販売期間：2月6日(金)-2月14日(土)

あんこ博覧会®概要

会期：2026年1月28日(水)-2月14日(土)※2月5日(木)・最終日は午後6時終了

会場：日本橋三越本店本館7階催物会場

あんこ好き必訪♡甘酸っぱい幸せ時間

いちごとあんこの新しい出会いから、老舗の伝統を感じる一品まで楽しめる「あんこ博覧会®」。

日本橋三越本店でしか味わえない限定スイーツがそろうこの期間は、自分へのご褒美にも、大切な人とのお出かけにもぴったりです。

あんこがくれる幸せなひとときを、ぜひ会場で堪能してみてください♪