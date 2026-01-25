俳優の吉岡里帆さんが、インスタグラムを更新。贈られたたくさんのケーキ、花束、メッセージの写真と共に、１月１５日に迎えた、自身の３３歳の誕生日を祝ってくれた方々へお礼のメッセージを掲載しました。

【写真を見る】【 吉岡里帆 】 誕生日を祝福され笑顔 「お祝いメッセージと応援コメント下さり、ありがとうございます」 「何でも挑戦だー！！！持ってくれ、体力！」

















吉岡さんは冒頭に「お祝いメッセージと応援コメント下さり、ありがとうございます」と書き出し、続けて「ここから何ができるか、どのくらい頑張れるのか、自分との本当の戦いが始まった感じがしています。」と、新しい年への意欲をみなぎらせていました。





































連続写真で喜ぶ様子や、ミニスカートにブーツスタイルでラジオブースとみられる中で、デコレートされたパーティメガネをつけてはしゃぐ様子など、多くの人に多くのシーンで祝福された様子をつづっていました。



























吉岡さんは「兎にも角にも誠実さとユーモアを持ってこの1年もお届け致します」とファンへの思いをつづりつつ、「何でも挑戦だー！！！持ってくれ、体力！」と、思いとは反比例してゆく体力への不安もおちゃめに吐露していました。









この投稿にファンからは「素敵なコメントをありがとうございます やっぱり、ファンを含めた色々の方の姿が見えている里帆さんはステキな方だと実感しました♥健康第一で、これからの益々の御活躍を御祈りしています」・「改めて Happy Birthday 里帆ちゃん おめでとう 笑顔が最高です」・「とってもいい笑顔。みんなから愛されてる里帆ちゃんだからこその祝福ですね」などの反響が寄せられています。



















