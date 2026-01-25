◇NBA レイカーズ116ー110マーベリックス（2026年1月24日 アメリカン・エアラインズ・アリーナ）

レイカーズの八村塁（27）が24日（日本時間25日）の敵地マーベリックス戦に途中出場。最終Qラスト3分を切って、クラッチショットとなった2連続3Pシュートを決めるなど肉離れから復帰後最多17得点、今季最多8リバウンドで逆転勝利に貢献した。

「みんなが積極的にプレーしていた」

2度目の古巣凱旋となったルカ・ドンチッチ（26）は結果に満足していた。

チームは前半有利に試合を進めて13点リードで折り返した。しかし第3Q開始早々に0―16のランで一気に試合をひっくり返されて逆転を許した。チームは諦めずマーベリックスに食らいついた。「ただお互いを信頼していた。みんながボールに触れていたし、みんなが積極的にプレーしていた。自分たちは素晴らしいディフェンスもできた」と回想。

第4Qに27―8のランで一気に逆転。最後の3分を切って、八村が残り2分45秒で左ウイング付近からワンフェイクから3Pシュートを決めて後半初得点。さらに相手の反則も誘って4点プレーを成立。残り2分15秒にも右ウイング付近から2連続3Pシュートを決めると吠えた。このシュートがチームの勝ち越しに貢献した。ドンチッチはチーム最多33得点11アシストのダブルダブルを達成した。

そんなドンチッチは、ハーフタイムの際にうっかりミスをしまったと明かした。本来であればレイカーズ側のロッカーに戻らなければならないのに、昔の癖なのかマーベリックス側のロッカールームに向かってしまったという。「別のトンネルに行こうとして少し混乱しました」と笑顔を見せた。

レイカーズは近い将来に主力のオースティン・リーブスも復帰する。「3人が戻ったときは、ボールをみんなで回して、今日の第4クォーターのようにプレーしたい。素晴らしいバスケットボールをして、良いディフェンスをし、積極的にプレーしたと思います」と意気込んだ。