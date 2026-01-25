TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後3時38分に、暴風警報を福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町に発表しました。

中通りでは、25日夜のはじめ頃まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■福島市
□暴風警報【発表】
　25日夜のはじめ頃にかけて警戒
　風向　北西
　最大風速　18m/s

