元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（59）かまいたち山内健司（44）濱家隆一（41）が、25日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。山内が思わず「そんなん言うな」とつっこんだ濱家の発言を振り返った。

番組で行った企画は「Z世代スタッフが選ぶ ゲンバ名言大賞」。ノミネート候補に「血つながってないから」というワードがノミネートされた。

昨年11月放送回でケンタッキー食べ放題のロケに訪れた3人は「ケンタッキーフライドチキン」のチキンを食べていると、濱家がビールを飲み始めた。濱家は「うちのおやじ言うてた。『ケンタッキー食べるときビール飲まへんって病気や』って」と父親の“暴論”を明かした。

濱家は「身長163センチのおやじ」と紹介。山内は「ちっちゃ。なんで小さいの。濱家デカいのに」と聞くと、濱家は「2番目のおやじ、血つながってへんから」と、突如告白した。山内は「そんなん言うなよ。言われた側が困んねん」とつっこんでいた。

山内は映像を振り返ると「なんでノミネートされてるの？」とスタッフにツッコミを入れた。一茂も「どうすんのかなって思ったよね、聞いたとき」と語った。山内は「普通の人焦りますよね」と語った。

濱家は「今俺、薄毛でイジられてるのに、おやじ髪の毛フサフサやから」と語り、山内は「そうなん。なんで？」と質問した。濱家は「血つながってない」とふれにくい話題を切り札のように使って共演者を笑わせた。

濱家は「一番目のおやじめっちゃハゲてる」と紹介。山内が「なんで？」と聞くと、濱家は「血つながってるから」と答え、大爆笑が起きていた。

山内は「そりゃそうやろな。言うなよそんなん」とフォローしていた。