絶対に外さないと思う「神奈川県のお土産」ランキング！ 2位「よこすか海軍カレー」を抑えた1位は？【2026年調査】
たくさんの選択肢がある中で、多くの人が「これだけは外せない」と口をそろえて推薦する品々には、納得の理由があるものです。今回は誰もが認めるクオリティーを誇る間違いのないお土産に注目しました。
All About ニュース編集部では、2026年1月13〜14日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「絶対に外さないお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、絶対に外さないと思う「神奈川県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：よこすか海軍カレー（調味商事）／75票2位に選ばれたのは、歴史とロマンが詰まった「よこすか海軍カレー」。当時の調理法を基に、牛肉と野菜のうまみが凝縮された逸品です。中でも人気の「ネイビーブルー」は、神奈川土産の代名詞。一度食べれば誰もが「また食べたい」と口をそろえる一皿を、お家で堪能できます。
回答者からは「横須賀海軍カレーは有名ですが、自分で買うことは少ないと思うので外さないと思った」（20代女性／広島県）、「神奈川と言えば海軍カレーがとても有名で一度食べたらやみつきになりました」（30代男性／三重県）、「何度かいただいたことがありますがとても美味しく、自分でも買ってしまうくらいです」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：鳩サブレー（豊島屋）／76票1位に選ばれた「鳩サブレー」は、明治から続く鎌倉の顔として人気のお土産です。バターの香りとサクサクした素朴な味わいが、世代を問わず愛され続けています。鳩の形やかわいい黄色の缶まで魅力が詰まった、贈って確実な逸品。神奈川を訪れたら「これだけは外せない」という信頼感で票を集めました。
回答者からは「鎌倉土産の定番で、神奈川と聞いて真っ先に思い浮かぶお菓子です。素朴で食べやすい味なので、年代を問わず喜ばれやすく、確実に外さないお土産です！」（10代女性／沖縄県）、「好きすぎます。クッキーやビスケットとは違う絶妙な食感、味。缶も可愛いからとっておきます」（50代女性／奈良県）、「万人受けを考えると、鳩サブレーが1番喜ばれると思います。自分自身、鳩サブレーをお土産に買ったことありますが一度も外したことありません」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)