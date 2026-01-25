◆卓球 全日本選手権（25日、東京体育館）

3年連続で同じ顔合わせとなった女子シングルスの決勝が行われ、早田ひな（日本生命）＝北九州市出身＝は張本美和（木下グループ）に3―4（11―7、2―11、9―11、6―11、11―5、12―10、6―11）のフルゲームの激戦の末に敗れて、史上4人目となる4連覇は惜しくもならなかった。

早田は「きょうの試合は1―4で負けていてもおかしくない試合だったが5、6ゲームを取り切って3―3に持っていけたことにはすごく自分の成長感じた。でも最後の部分で相手の気持ちだったりとか、戦術の部分であったりとか、そういったところで相手の方がうまいなっていう感じはあった」と全力での激闘を振り返った。

第1ゲーム（G）は一進一退の攻防を繰り広げながらも7―7からの4連続得点で決めた。第2Gは開始から6連続失点を喫したことが響いてタイとされた。

第3Gは9―6とリードした展開から強烈なフォアなどを決められて5連続でポイントを奪われ先行を許した。第4Gはリードされる展開で終盤まで持ち込まれて3連続でゲームを失った。第5Gは序盤からペースをつかんで奪取。第6Gも粘ってタイに持ち込んだが、最終の第7Gで力尽きた。

成長著しい張本美とは過去2大会の決勝での勝利など、勝ち越している相手でもあるが「単純に多分、張本選手が若い年齢の時に当たり過ぎてる、私はそれだけかなっていうふうに思っている」と言う。その上で「1年間で多分7、8回ぐらい試合をしていた時もあったが、今から張本選手の今の実力で私と試合した時に、じゃあ7、8回を連勝するかと言われるとそうではない。それがやっぱり世代交代だったりとか、若手選手の伸びしろの高さだったりとか、そういうところにつながってくるのかな。本当に一番、張本選手に関しては（過去の）勝敗は参考に全くならない。3年前、2年前、それこそ昨年からの張本選手と比べても、いろんなことが大きく成長している。自分自身もその右肩上がりの曲線の大きさを、見習って頑張っていきたい」と上を見据えた。

昨年大会で早田は、銅メダルを獲得した2024年パリ五輪の女子シングルス準々決勝で痛めた左腕が回復途上ながらも奮闘。決勝では2年連続での顔合わせだった成長著しい張本美を退けた。昨年11月には「WTTチャンピオンズ・フランクフルト」で優勝。パリ五輪後は初となる国際大会を制し、完全復活を印象づけて挑んだ今年の全日本選手権だった。

◆早田ひなの全日本選手権シングルス成績

14年 64強

15年 64強

16年 8 強

17年 32強

18年 16強

19年 4 強

20年 優 勝

21年 4 強

22年 準優勝

23年 優 勝

24年 優 勝

25年 優 勝

26年 準優勝