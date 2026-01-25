¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥À¡¼¥ê¥ó¤¬1ÈÖ¤À¤Ã¤Á¤ã♡¡×à½éÂå¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¥«¥Ã¥×¥ëáÀ¼Í¥¡¦Ê¿ÌîÊ¸¡õ¸ÅÀîÅÐ»ÖÉ×¤¬¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡Ö¼ã¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¥é¥à¤Á¤ã¤ó¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó??¡×
¡Ö´°Á´¤Ë¤¢¤¿¥é¥à¡ª¡ª¡×
¡¡80Ç¯Âå¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿2¿Í¤¬º£¤Ç¤âÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢1981~86Ç¯)¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥é¥àÌò¤òÌ³¤á¤¿À¼Í¥¤ÎÊ¿ÌîÊ¸(¤Õ¤ß)¤¬X¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¤¢¤¿¤ë¤ò±é¤¸¤¿¸ÅÀîÅÐ»ÖÉ×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡¡ÖÇ¯¤Ë1ÅÙ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡¢»öÌ³½ê¤Î¿·Ç¯²ñ¤Ë¤Æ¡×¤È¤·¡¢²«¿§¤È¹õ¤Î¥È¥éÊÁ¤Î¥Ó¥¥Ë¤È¥Ö¡¼¥Ä¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥é¥à¥«¥é¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»Ñ¤ÎÊ¿Ìî¤È¥¹¡¼¥Ä¤Ç¤Ð¤Ã¤Á¤ê·è¤á¤¿¸ÅÀî¤¬¤È¤â¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥À¡¼¥ê¥ó¤¬1ÈÖ¤À¤Ã¤Á¤ã♡¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿Ê¿Ìî¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö²ñ¤¨¤Ð2¥·¥ç¤Ë¤¤Þ¤Ã¤È¤í¡Á¤¬¡¢¥Ë¥Ò¥Ò¥Ò¡ª¡×¤È¸ÅÀî¤âÌò¤ËÀ®¤êÀÚ¤ê±þÀï¤·¡¢¡Ö¸ÅÀî¤µ¤ó¤ÈÊ¿Ìî¤µ¤ó¤Î¤ä¤ê¤È¤ê²ñÏÃ¤¬´°Á´¤Ë¤¢¤¿¥é¥à¡ª¡ª¡×¡Ö¥é¥à¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤¿¤ë¤Î¤ªÀ¼¤¬Ä°¤³¤¨¤ë¤è¤¦¡×¡Ö¤¤¤è¤Ã¡¢¤´Î¾¿Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¹¡ª♡¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¼ã¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¥é¥à¤Á¤ã¤ó¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥Ç¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£