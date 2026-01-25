ïªµä»ÕÅ¾¿Èà3ÂåÌÜ¥ß¥Ë¥¹¥«¥Ý¥ê¥¹áµÜÆâÃÎÈþ¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö²û¤«¤·¤¤¤ª´é¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Í¡¼¡×
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö½ÐÆ°¡ª¥ß¥Ë¥¹¥«¥Ý¥ê¥¹¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢1997Ç¯)¤Ç3ÂåÌÜ¥Ý¥ê¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿½÷Í¥¤ÎµÜÆâÃÎÈþ(50)¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯7·î¤«¤éïªµä»Õ¤È¤·¤Æ²ñ¼Ò¶Ð¤á¤â¹Ô¤¦µÜÆâ¤Ï¡ÖÀèÆü¤Ï²ñ¼Ò¤Î¿·Ç¯²ñ¤Ç¤·¤¿¡£ïªµä»Õ¤Ç¤¹¤¬»Ê²ñ¤òÇ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ×¡¹¤Ë¿ÍÁ°¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¡¢¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Î¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡24Æü¤Ë50ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿µÜÆâ¤Î¡¢Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¶á±Æ¤Ë¡Ö²û¤«¤·¤¤¤ª´é¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Í¡¼åºÎï¡ª¡×¡ÖÇ¯Îð¤«¤µ¤Í¤Æ¤è¤êÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤ÆºÇ¶¯¡×¡ÖÀ¤³¦°ìÈþ¤·¤¤ïªµä»Õ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡1989Ç¯¤ËÂè1²ó¥ß¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿µÜÆâ¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ä½÷Í¥¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£2017Ç¯¤Ë¤ÏºÆº§¤È½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¡¢¸½ºß¤Ï8ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤Î°é»ù¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£