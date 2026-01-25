◆第３１回プロキオンＳ・Ｇ２（１月２５日、京都・ダート１８００メートル、良）

１着馬にフェブラリーＳ（２月２２日、東京）の優先出走権が与えられるＧ２は１６頭立てで争われ、１番人気で横山和生騎手騎乗のロードクロンヌ（牡５歳、栗東・四位洋文厩舎、父リオンディーズ）が、道中で先頭に立ったサンデーファンデーをゴール前で首差かわし、６戦連続の重賞挑戦で惜敗続きに終止符を打った。昨年３月のマーチＳ３着から、平安Ｓ、エルムＳはともに２着、みやこＳは３着、前走の浦和記念は２着と勝ち切れていなかった。勝ち時計は、１分５１秒０。

四位調教師は騎手時代の２０１３年にアドマイヤロイヤルで勝っており、騎手＆調教師での当レース制覇となった。

２着は１１番人気のサンデーファンデー（角田大和騎手）、３着は８番人気のルシュヴァルドール（藤岡佑介騎手）だった。

横山和生騎手（ロードクロンヌ＝１着）「良かったです。すごくいい状態で持ってきていただいたのを返し馬から感じていました。本当にしっかりと自信を持って馬と一緒にリズム良く走って、それで結果が出なければ仕方がないなというつもりで競馬をしました。特に位置は決めてはいなかったんですけど、３番手でいいところに収まりましたし、向かい風なども考えながら、結果的にいいところが取れたと思います。本当にもうひと押しが続いていた馬なので、オーナーさん、四位さん、普段からよくしていただいている厩舎スタッフにも、ちょっと恩返しできたかなと思います。勝ち切ったということに意味がありますし、ロードクロンヌもまだ若いところも見られるので、レベルアップして、僕もそれにふさわしいジョッキーになっていきたいなと思います」

四位調教師（ロードクロンヌ＝１着）「良かったです。ホッとしました。体もやっぱりこのくらいの体重がいいと思うし、パドックも良かったね。返し馬の時も『前走と全然違った』と（横山和生）ジョッキーが言ってくれていた。スムーズな競馬でね。１００点じゃないですか。オーナーさんと相談して、年齢的にも東京のマイルにチャレンジしてもいいかなと。終わったばかりなので馬の状態を見ながらですけど、８割方フェブラリーＳへ行くことになるかなと思います」