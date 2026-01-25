◆Ｕ―２３アジア杯▽決勝 日本４―０中国（２５日・サウジアラビア）

Ｕ―２３日本代表がＵ―２３中国代表との決勝戦を４―０で制して、Ｕ―２３アジア杯初の２大会連続優勝を成し遂げた。

１次リーグは３戦で計１０得点無失点の３連勝で突破し、準々決勝ではヨルダンに１―１から突入したＰＫ戦を４―２で制して準決勝に進出。韓国との準決勝も１―０で制し、決勝も中国に４―０の快勝で６戦１６得点１失点。各国が２３歳以下の選手で臨む中、日本は２８年ロサンゼルス五輪世代の強化を念頭に２００５年以降生まれの２１歳以下で戦い、強さを示した。

＊ ＊ ＊

大会最優秀ＧＫには、決勝戦でも無失点に抑えるなど出場５試合で１失点の堅守を見せたチーム最年少１８歳の荒木琉偉（Ｇ大阪）が選出された。身長１９４センチの高さを武器に、安定したハイボール処理や高いシュートストップ能力でチームを支え、準々決勝のヨルダン戦ではＰＫ戦で２本のＰＫストップも披露した。優勝後のインタビューで、荒木は「チーム全員がやるべきことをやって、取るべき結果を取れたので本当に最高です。自分自身も大会を通して１失点で失点は少ないと思うのでうれしいことですし、僕だけではなくてＤＦライン、フィールドプレーヤー全員の献身的な守備もあり、こういう結果につながったと思うので感謝したい」と話した。