プロ野球・DeNAは25日、2026年のシーズンスローガンを発表。『BE A TEAM, WIN IT ALL』となりました。

このスローガンには「選手、スタッフ、ファン、そして横浜の街など『全ての人たちの力』を集結させ、全員で一つの“TEAM”となり、揺るぎない覚悟を持って挑み続ける」という意味が込められているとのこと。今年は、横浜DeNAベイスターズが生まれて15年目を迎える節目の年。一丸となって戦っていく思いが込められました。

相川亮二監督は、スローガン発表とあわせコメントを発表。「選手、スタッフ、ファンの皆さま、ベイスターズに関わる全員が『TEAM』となり、この一球、この打席、この試合、この全てを勝っていく、勝ち続けていく。その積み重ねの先に、リーグ優勝、日本一を達成するという思いで、『BE A TEAM, WIN IT ALL』というスローガンにしました。昨季の悔しさを胸に、横浜DeNAベイスターズ15年目のシーズンを全員で戦い抜きます！」と寄せました。

昨季のDeNAは『横浜奪首』をシーズンスローガンに掲げプレー。シーズンを2位で終え、目標としていたリーグ優勝、そして日本一には届きませんでした。