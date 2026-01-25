韓国の７人組ボーイズグループ・ＧＯＴ７（ガットセブン）のヨンジェが、昨年出演していたミュージカル「ドリームハイ」シリーズを制作したアートワンハウスとドリームハイ２号文化産業専門企業を相手取り、今年初旬に告訴状を提出したと２５日、現地メディアのスポーツ京郷が報じた。

ヨンジェは２０２５年４月から６月に行われたソウル・ウリ金融アートホールでの公演と、同年６月から７月にソウル・Ｄ-ＣＵＢＥアートセンターで上演された「ドリームハイ２」で主演を務めていた。しかし制作サイドは、公演が終了して以降も俳優、アンサンブル、ダンサーたちに出演料を支払わず、延滞通知を送り続けるどころか「ドリームハイ３」の制作を発表。「投資金で、俳優たちの出演料をやりくりしているのではないか」という疑惑が浮上しているという。

そんな中、ヨンジェとヨンジェの所属事務所・アンドバットカンパニーが「これ以上の出演料延滞は受け入れられない」とし、“億単位訴訟”に踏み切ったと伝えた。

この件に関して、アートワンハウスのキム・ウナ代表は「まだ訴状を受け取っていない」「ヨンジェ側とは昨年１２月初旬に、双方合意している。１月末と２月末に（出演料を）支払う予定だ」と説明したという。

しかし、アンドバットカンパニーは「アートワンハウスが出演料の支払い計画書を一方的に送ってきただけで、合意はしていない」と反発しているという。