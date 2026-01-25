ニューストップ > 国内ニュース > 【速報】1歳の男の子が意識不明の重体 乗用車と軽乗用車が衝突【香… 【速報】1歳の男の子が意識不明の重体 乗用車と軽乗用車が衝突【香川】 【速報】1歳の男の子が意識不明の重体 乗用車と軽乗用車が衝突【香川】 2026年1月25日 15時33分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 警察によりますと、きょう（25日）午後0時17分ごろ、高松市の県道で乗用車と軽乗用車が衝突する事故があり、乗用車に乗っていた1歳の男の子が意識不明の重体となっています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト もし「餅」が喉に詰まったら…「わずか4分で命の危機」→掃除機で吸い出すは危険→ならば救急隊員が駆けつけるまでにできることは？【耳鼻咽喉科医に聞いてみた】 「実久の火葬ボタンを妻と押したことは忘れない」危険ドラッグを吸引した男（29）に最愛の娘（11）の命を奪われる 息を引き取る娘に両親は「いつかそっちの世界に行った時、また遊ぼうな」【女子児童 危険運転致死事件③】 【箱根駅伝】青学・黒田朝日選手 弟・黒田然選手（青学2年）を給水係に指名した理由とは 妹・詩歌ちゃん（8）は「あっくんは自慢のお兄ちゃん」【RSK山陽放送記者が密着「シン・山の神」誕生の舞台裏】