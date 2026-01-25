NEC小川航基が同点ヘッド! ボルフスブルク移籍の塩貝健人に並ぶ今季チーム最多7点目
[1.24 エールディビジ第20節 NEC 2-1 ズウォレ]
NECナイメヘンの日本代表FW小川航基が24日、ホームでのエールディビジ第20節ズウォレ戦(○2-1)で今季7点目を挙げた。
スタメン出場した小川は0-1の前半39分、MFチャロン・チェリーのCKから頭で決め、5試合ぶりのゴールを記録。今冬にボルフスブルクへ移籍したFW塩貝健人に並ぶチーム最多の今季7得点目とした。
小川が後半30分に交代で退くと、NECは3分後にチェリーのゴールで2-1と逆転。2連勝で8試合負けなし(6勝2分)となった。小川とともに先発起用されたMF佐野航大はフル出場。次節は31日に行われ、DF毎熊晟矢が所属するAZと敵地で戦う。
