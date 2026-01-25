筋力がなくてもOK！ ラクに見えてお腹にしっかり効く「あお向けツイスト」
負荷の重い筋トレはムキムキ筋肉がついてしまったり、身体を痛めてしまったり、ツラくて続かなかったり…。そんな悩みを抱える人に「スラッとしなやかな身体作りに大切なのは、インナーマッスルを鍛えること、そして柔らかい関節を作ることなんです」と語るのは、オンラインを中心に活動している「美ボディ講師」のちぴさん。
3児の母である彼女が提案する「ふわトレッチ」は、筋トレとストレッチのいいとこどりでしなやかボディが手に入るといいます。
※本記事はくもやあきこ（著）、ちぴ（監修）の書籍『体型がなんかビミョーなぐ〜たら女子が10日で変わった ひねって伸ばす ふわトレッチ』から一部抜粋・編集しました。
■ぐ〜たらしたい度MAX…でもやれる！
「あお向けツイスト」
左右5呼吸ずつ×1セット
1 あお向けになり右ひざをお腹の前に引き寄せる。左脚は下に伸ばす。
2 身体を左向きに倒し両手を合わせて胸の前に伸ばす。
3 右手が頭上を通るように右腕を大きく開く。
4 大きく息を吸ってお腹をふくらませ息を吐いてお腹をへこませる。この呼吸を5回くり返す。3 2 1の順であお向けに戻り反対も同様に行う。
著＝くもやあきこ、監修＝ちぴ／『体型がなんかビミョーなぐ〜たら女子が10日で変わった ひねって伸ばす ふわトレッチ』