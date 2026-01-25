Conton Candy新曲でTVアニメ『メダリスト』第2期ED主題歌「Rookies」のED映像を先行公開

Conton Candy新曲でTVアニメ『メダリスト』第2期ED主題歌「Rookies」のED映像を先行公開
Conton Candy新曲でTVアニメ『メダリスト』第2期ED主題歌として使用される「Rookies」のノンクレジット映像が公開となった。
■メインキャラクターたちの日常を感じることができるエンディング映像
今回の楽曲は温かく肩を組んで歩みを共にしてくれるような青春ロックアンセムに仕上がっており、エンディング映像ではメインキャラクターたちの日常の一コマを感じることができる。1月25日配信がスタートなり、3月4日にはCDがリリースされる。
■【動画】TVアニメ『メダリスト』第2期ノンクレジットエンディング映像
■リリース情報
2026.01.25 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Rookies」
2026.03.04 ON SALE
SINGLE「Rookies」
■関連リンク
Conton Candy OFFICIAL SITE
https://contoncandy.fanpla.jp/
TVアニメ『メダリスト』作品サイト
https://medalist-pr.com/