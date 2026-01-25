Conton Candy新曲でTVアニメ『メダリスト』第2期ED主題歌「Rookies」のED映像を先行公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Conton Candy新曲でTVアニメ『メダリスト』第2期ED主題歌として使用される「Rookies」のノンクレジット映像が公開となった。

■メインキャラクターたちの日常を感じることができるエンディング映像

今回の楽曲は温かく肩を組んで歩みを共にしてくれるような青春ロックアンセムに仕上がっており、エンディング映像ではメインキャラクターたちの日常の一コマを感じることができる。1月25日配信がスタートなり、3月4日にはCDがリリースされる。

■【動画】TVアニメ『メダリスト』第2期ノンクレジットエンディング映像

■リリース情報

2026.01.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Rookies」

2026.03.04 ON SALE

SINGLE「Rookies」

■関連リンク

Conton Candy OFFICIAL SITE

https://contoncandy.fanpla.jp/

TVアニメ『メダリスト』作品サイト

https://medalist-pr.com/

■【画像】TVアニメ『メダリスト』第2期ノンクレジットエンディング場面写真