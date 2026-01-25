『あいのり』でっぱりん、離婚協議に入ることを報告「前向きに進んでいきます」 24年再婚、昨年5月には第2子が誕生していた
動画配信サービス・Netflixで配信、フジテレビで放送された恋愛観察バラエティー『あいのり：Asian Journey』に出演していたでっぱりんが25日までに、自身のブログを更新。離婚することを明かした。
【写真】昨年5月には第2子男児の顔出しドアップショットを公開していたでっぱりん
でっぱりんはご報告と題したブログで「私事ですが…まだ離婚は成立していないため、詳しいことはお話しできませんが、弁護士さんが決まり、今後について協議に入る予定です」と報告した。
続けて「これからも子どもたちとの生活を大切にしながら、前向きに進んでいきます」とつづり、子どもたちと笑顔を見せる最新ショットを添えた。
でっぱりんは、2020年10月にYouTuberのヤスと結婚し、21年には第1子女児が誕生。23年12月に離婚成立を報告。その後、24年11月に再婚したことをブログで伝え、25年5月に第2子男児出産を報告していた。
