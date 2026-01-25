大雪で一度は延期… キングコング・西野亮廣の講演会の新たな日程決定 福知山「 ”スケールアップ” した形で」
大雪のため、延期となっていたお笑いコンビ・キングコングの西野亮廣（45）の講演会について、主催する福知山ユナイテッドは25日までに、新たな日程が3月18日に決まったと発表した。
【画像】男前〜 講演会の延期を発表し、運営側への感謝を伝えたキングコング・西野亮廣
同団体のXでは、3月18日の開催を知らせる画像付きのポストを投稿。「前回は発売3日で全席完売、凄まじい反響でしたので、今回は ”スケールアップ” した形での開催に挑みます」とした。
講演会の延期を巡っては、西野が22日の自身のXで発表。「お客様の安全を最優先に考え、中止・延期という判断を下された主催者の皆様に、心からの感謝と深い敬意を表します」と運営側に感謝し「イベントを主催する立場に身を置く者として、この判断がどれほど苦しく、また大きな勇気を伴うものかは痛いほど理解しています。それでもなお、『実施しない』という選択をされたことは、極めて誠実で、尊重されるべき判断だと感じています」とコメントしていた。
