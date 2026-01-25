ドジャースの大谷翔平投手が２４日（日本時間２５日）、ニューヨークのホテルで行われた全米野球記者協会ニューヨーク支部主催の夕食会に出席。「ＦＯＵＬ ＴＥＲＲＩＴＯＲＹ」の中継では、常に大谷の表情が映り続ける珍事が発生した。

大谷が座っていたのは壇上のセンターに置かれたスピーチ台の真横。司会者が進行しているときも、大谷の表情がずっとカメラに抜かれた。コーヒーを口にする様子や、隣にいたスキーンズと談笑するシーンもあった。

さらに表情で何かを訴えている場面など、シーズン中ではなかなかみられない表情が多々あった大谷。スピーチでは流暢な英語で関係各所へ感謝の思いを述べ、「最後に、日本にいる家族、そして何よりも、愛する妻の真美子、愛娘、そしてデコピンへ。私の人生を完全なものにしてくれてありがとう。いつもそばにいてくれることに心から感謝しています。ありがとうございました」と語ると会場は大きな拍手に包まれた。

昨年はロサンゼルスで発生した大規模な山火事で避難生活を余儀なくされていたことから出席を見合わせ、ＶＴＲでの出演に切り替えた。その中でも英語でロサンゼルスを鼓舞するかのようなスピーチが感動を呼んでいた。

ファンは「席の場所のせいで大谷さんがずっと映っててファンとしては最高なんだけど大谷さん本人はなんか居心地悪いんじゃないかと心配になってしまう」「家族への感謝の言葉が温かすぎて胸が熱くなった」「めっちゃカッコよかった」と沸いていた。