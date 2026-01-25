アレクサンダー・スカルスガルド、バイセクシャル公表の噂を否定
ドラマ『ビッグ・リトル・ライズ』や『メディア王 〜華麗なる一族〜』で知られるアレクサンダー・スカルスガルド。昨年のチューリッヒ映画祭で男性との交際経験を匂わせたことから、バイセクシャルであることを公表したのでは？と憶測を呼んだが、これを否定した。
【写真】アレクサンダー・スカルスガルド、セクシーシャツ＆革タイのボンテージルックで登場
Varietyによると、アレクサンダーは昨年10月、主演映画『Pillion（原題）』をお披露目したチューリッヒ映画祭にて、「今回は、僕のバックグラウンドはあまり関係ないと思いました。確かに子どもはいますが、過去に何をしてきたか、男性、女性、誰と付き合って来たか…といったことは関係ありません」とコメント。この発言が、彼のカミングアウトに違いないと、インターネット上で話題になったという。
同誌のインタビューでこの件について説明を求められると、アレクサンダーは驚いた様子で、「僕の過去の話だって？ そんなつもりは決してない。自分でも、何を話していたのか分からない」と語り、憶測を否定した。
なお、アレクサンダーが映画「ハリー・ポッター」シリーズのダドリー・ダーズリー役で知られるハリー・メリングと共演した『Pillion（原題）』は、短編映画『Wren Boys（原題）』で英国アカデミー賞にノミネートされたハリー・ライトンの長編映画監督デビュー作。アダム・マーズ＝ジョーンズの小説『Box Hill（原題）』を基に、BDSM関係にあるゲイカップルの「心ある、楽しくもダーティなロマンス」が描かれる。
アレクサンダーは同作のプロモーション中、ボンテージファッションをまとってレッドカーペットに登場し、注目を集めた。
