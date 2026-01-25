タレントの井上咲楽が、初めて買った車を公開した。

井上は２５日までに、自身のインスタグラムを更新。「ついに！！車を買いましたっ！ＭＩＮＩのＣｏｕｎｔｒｙｍａｎです」と記し、納車されたドイツの自動車メーカー・ＢＭＷの小型車のブランド「ＭＩＮＩ」の車とのショットをアップ。

「もともと、トレランで山に行くときや、選挙取材でいろんな場所に行くのに、車があったら便利だし欲しいな〜と去年くらいから思っていまして…！たまたまＭＩＮＩのディーラーの外から眺めたＣｏｕｎｔｒｙｍａｎの可愛さに心躍り、試乗させていただくことに。色々見てから買うつもりだったのですが、直感で『これだ！』と思って購入しました。何度見てもとっても可愛くて、うっとり。大切に、安全にドライブしたいです」と、“一目惚れ”だったことを報告。

「というわけで最近は、ホリプロのドライバーの阿久津さんと運転の練習をしています！今まで基本的に電車移動だったので東京の道を全然知らなかったのですが、『ここずっと工事してるよね。』と言うと、道知ってる人みたいでいいなと思いました笑」とつづった。

この投稿には、「可愛い おめでとう」「とってもお似合いです」「素敵かっこいいおめでとう」「めっちゃかっこ良いですよ」などのコメントが寄せられた。