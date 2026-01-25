BBWAAの夕食会

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部が主催する夕食会に参加した。出席者とコミュニケーションを取る場面が話題になっている。

MVPを獲得した2024年オフ以来の参加となった夕食会。大谷は黒スーツ、黒ネクタイ姿で登場した。座席の前でブルワーズのパット・マーフィー監督と笑顔で談笑。さらに昨季ア・リーグのサイ・ヤング賞を獲得したタリック・スクーバルは大谷の肩をポンポン。2つ年下の大物選手と仲睦まじいコミュニケーションを取った。

米専門ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」は公式Xで実際の動画を公開。超大物同士のやり取りに、ネット上の日本人ファンから「うぉあ。。カッコいい。。」「マーフィー監督との絡み！好き」「この場にいたら、夕食が喉を通らない」「スクーバルが肩をポンポン」「スクーバルの方が2学年下っていうの面白い」などのコメントが寄せられた。

またスクーバルは現在、昨季所属したタイガースとの契約がまとまらず年俸調停入り。米メディアの中にはドジャース入りの可能性を伝える声もあり、「もし今後スクーバルがドジャースに来るなんて事があったりしたらこの映像使われそう」「リクルートしてる映像かな？笑」など、想像する声もあがった。

大谷の隣の席には昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞を獲得したポール・スキーンズ（パイレーツ）もおり、談笑する場面もあった。



（THE ANSWER編集部）